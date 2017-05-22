​В Ханты-Мансийске начинается судебный процесс по делу об автокатастрофе, в которой погибли 12 человек

В понедельник, 22 мая, в Ханты-Мансийском районном суде состоится первое заседание по делу об автокатастрофе, унесшей жизни 12 человек. На скамье подсудимых - директор детской спортивной школы «Сибиряк» Ирина Тарасова, водитель автобуса Марат Зайнуллин, представитель индивидуального предпринимателя, осуществлявший перевозки, Александр Сидорук, а также водителю грузовика Volvo Раиль Саитханов.

Заседание начнется сегодня в 15.00 и пройдет в закрытом режиме, уточняет «Муксун.фм». Вести процесс будет судья Дмитрий Кузнецов, который недавно вынес обвинительный приговор топ-менеджерам компании «Инвест-Ойл», которые обвинялись в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Напомним, 4 декабря 2016 года в Ханты-Мансийском районе автобус, на котором юные спортсмены возвращались с окружных соревнований в Нефтеюганск, столкнулся с негабаритным тягачом. В ДТП погибли 12 человек, десять из них — дети, более 20 получили травмы.