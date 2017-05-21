​Начинающих предпринимателей приглашают принять участие в форуме «Социальный конструктор 2017»

В Ханты-Мансийске с 29 июня по 1 июля состоится «Социальный конструктор 2017» - кросс-платформа для создания социальных инноваций, форма коммуникации бизнеса, НКО, общественности и власти всех уровней, новый драйвер-формат для развития социальных проектов и социальных лидеров в регионах.

В рамках мероприятия представители власти, бизнеса, некоммерческого сектора и средств массовой информации субъектов Российской Федерации в режиме реального времени поделятся опытом и познакомятся с лучшими социальными практиками страны и мира.

«Цель Социального конструктора - аккумулировать лучшие российские и зарубежные практики и кейсы, работающие решения и инновации в сфере поддержки лидеров социальных проектов, стать площадкой по обучению и обмену опытом для регионов России. Форум призван объединить идеи и практики предпринимателей и некоммерческих организаций, занятых в социальной сфере, привлечь опытных экспертов и ведущих трендсеттеров в сфере социального бизнеса и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций к обсуждению проблем и перспектив развития негосударственного сектора экономики России», - рассказали в Фонде поддержки предпринимательства Югры.

Зарегистрировать на форум можно здесь.