​В Ханты-Мансийске День славянской письменности и культуры отметят конкурсом народного селфи

В воскресенье, 21 мая, в парке имени Бориса Лосева Ханты-Мансийска состоится народное празднество «Славянская карусель», посвященное празднованию Дня славянской письменности и культуры. В рамках гуляний пройдет конкурс фолк-селфи. Победителей будут выбирать в нескольких номинациях: фотография с использованием элементов традиционного русского костюма, «Славяночка – 2017», «Длинная коса – славянская краса», «Богатырская наша сила», «СемьЯ», «Дети России».

«Участинком народного селфи-конкурса может стать каждый гость праздника, вступивший в официальные группы Окружного Дома народного творчества в социальных сетях Инстаграм, ВКонтакте или в Одноклассниках. Одно из главных условий конкурса – фотографии должны отражать не только тематическую направленность традиционной русской культуры, но и быть сделаны во время народного празднества «Славянская карусель» и размещены на странице участника в социальных сетях. К селфи обязательно прикрепляется хэштег #славянскаякарусель2017 и указывается название номинации», - рассказали организаторы конкурса — творческое объединение «Культура».

По результатам конкурса в каждой номинации могут быть вручены три специальных приза. Результаты Конкурса будут размещены 24 мая здесь, а также в социальных сетях на страницах Окружного Дома народного творчества.