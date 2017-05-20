​С летописью о покорении Самаровского городка можно познакомиться в Интернете

С археографическим памятником «Летопись Сибирскую краткую Кунгурскую», в котором описано покорение Самаровского городка, можно познакомиться в Интернете. Летопись была переведена на современный язык и опубликована в Новосибирске еще в 1991 году. Для жителей Югры, которые в этом году будут отмечать 435-летие Ханты-Мансийска, а если сказать точнее – первое упоминание о городке князя Самара, вошедшее в летопись, интересно будет ознакомиться с трактовкой исторических событий в изложении Семена Ремезова (1642 – после 1720 гг.).

«Сама летопись, как считают историки, редкий и авторитетный археографический памятник, который содержит сведения о покорении Сибири русскими первопроходцами. В ней рассказывается о походе Ермака в Сибирь, автором считается Семен Ульянович Ремезов, который обрел славу в веках как энциклопедист Сибири, картограф, архитектор, строитель, историк, художник, писатель», - рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Летопись основана на различных устных источниках, также утверждается, что в ней, наряду с достоверными сведениями, содержатся вымышленные данные «для занимательности». Время написания летописи – с конца XVII века до 1703 года.