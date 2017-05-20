​Жителей Ханты-Мансийска приглашают на вечер органной музыки

Сегодня, 20 мая, в КТЦ «Югра-Классик» состоится вечер органной музыки «Романтический орган».

«Прозвучат необычайные по красоте творения немецких и французских романтиков в исполнении лауреата международных конкурсов, заслуженного деятеля искусств Югры Елены Коземиренко (орган), когда плотность духовной информации, эмоций и состояний столь велика, что минуты такого произведения, порой, могут быть равновелики трехчасовым кантатам, ораториям, пассионам, мессам. Так или иначе, музыка этих композиторов вступает в диалог с новым временем, с их ценностями, с их представлением о великом и прекрасном. Ведет концерт музыковед Елена Полей», - рассказали в пресс-службе культурно-театрального центра.

Начнется концерт в 18.00.