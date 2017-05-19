​«Прямая линия» с Натальей Комаровой перенесена на 22 мая

Губернатор Югры Наталья Комарова пообщается с жителями округа на «Прямой линии» раньше, чем было заявлено: мероприятие перенесено на 22 мая в 18 часов. Напомним, что глава региона будет работать в прямом эфире телекомпании «Югра».

Задать вопрос главе региона в прямом эфире можно будет позвонив в студию по телефону 8 800 100 1400, отправив вопрос в режиме онлайн на портале «Открытый регион – Югра» или в официальных группах «Открытого региона» во «ВКонтакте» и на «Фейсбуке».

Также вопросы принимаются предварительно по телефону горячей линии Консультационно-правового центра 8-800-10-10-086 с сообщением «Вопрос губернатору», в официальных группах «Открытого региона» в социальных сетях.

«Каждый житель округа, обратившийся с вопросом к губернатору и указавший свои контактные данные, получит официальный ответ», -подчеркнули в департаменте.