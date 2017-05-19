​С начала года в Югре погашена задолженность по заработной плате на сумму более 373 млн руб.

С начала 2017 года в Югре было выявлено 15 случаев коллективной невыплаты заработной платы организациями на общую сумму более 361 миллион рублей. Благодаря принятым мерам инспекторского реагирования удалось добиться выплаты заработной платы на общую сумму порядка 268 миллионов перед 4468 работниками. Всего же в результате принятых прокурорами мер с начала текущего года работодателями погашена задолженность по заработной плате в размере более 373,3 млн рублей.

Такие данные были озвучены на брифинге главного федерального инспектора по Югре аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Дмитрия Кузьменко, который прошел накануне.

«Несмотря на такие цифры, положение в Югре гораздо лучше, чем в Уральском Федеральном округе и стране в целом. Однако никто останавливаться не собирается, работа будет продолжена. Здесь две стороны медали - помочь работнику получить зарплату, но не остановить работу предприятия, чтобы у нас в округе в дальнейшем остались и налогоплательщик и работодатель. Двери инспекции по труду, органов прокуратуры, а также приемной Президента РФ в Югре всегда открыты. Мы незамедлительно реагируем на такие факты», – приводят слова Кузьменко на сайте правительства округа.

Кстати, судя по февральскому опросу на сайте siapress.ru, для большинства аудитории тема задержки зарплат неактуальна.