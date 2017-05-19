​Полицейские Ханты-Мансийска преследовали лихача: он оказался пьян

Гонки с преследованием устроил в Ханты-Мансийске лихач, побудив интерес со стороны сотрудников Росгвардии. Инцидент произошел 17 мая: полицейские при патрулировании улиц получили сообщение, что по улице Гагарина без регистрационных номеров движется ВАЗ «2110».

«Прибыв на место происшествия, группа задержания на пересечении улиц Гагарина и Свободы, заметила схожий по описанию автомобиль. Наряд, включив проблесковые маячки, направился на перехват нарушителя. Водитель «десятки» увидев сотрудников, предпринял попытку скрыться, но на переулке Советском был блокирован и остановлен», — рассказывает пресс-служба полиции.

Оказалось, что водитель пьян, причем он уже не раз лишался права управления транспортом. Теперь он попал под уголовное дело по статье «Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».