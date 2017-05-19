​Власти Ханты-Мансийска обещают восстановить работу системы по расчету начисления оплаты за ЖКУ до 25 мая

До 25 мая в Ханты-Мансийске рассчитывают скорректировать работу информационной системы по расчету и начислению оплаты за коммунальные услуги в городском Информационно-расчетном центре. Такое заявление сделал заместитель главы города Сергей Волчков.

В пресс-службе администрации муниципалитета рассказали, что жители окружного центра неоднократно получали квитанции с некорректно начисленными суммами для оплаты. Каждый раз, в адрес информационно-расчетного центра, администрации города поступали обоснованные жалобы и обращения от населения. Очередной сбой произошел 27 апреля.

Чтобы восстановить работу и повысить качество обслуживания населения администрацией города принято решение о создании единого информационного комплекса, который объединит программу «ИнфоЮгра», сервисы и системы Информационно-расчетного центра, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний Ханты-Мансийска. Сейчас работа продолжается. По ее завершению удасться минимизировать ошибки в расчетах и начислениях за коммунальные услуги, сделает сервисы более удобными и доступными для получения информации и осуществления платежей, и в итоге сделает сферу ЖКХ города более прозрачной и открытой.

«Департамент городского хозяйства приносит извинения за доставленные неудобства жителям Ханты-Мансийска и принимает все необходимые меры для повышения ответственности организаций, обслуживающих информационные системы», - отметили в пресс-службе администрации.

Директор Департамента городского хозяйства Руслан Речапов заверил: «Не позднее 25 мая горожане получат корректные платежные поручения за апрель и смогут их оплатить. Дальнейшее направление платежных поручений будет идти в привычном для граждан режиме. Кроме того, пени за задержку оплаты услуг ЖКХ в период апрель-май начисляться не будут».