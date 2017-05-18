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​Молодежный медиафорум пройдет в Югре

«Югра молодежная» — такой форум пройдет в Ханты-Мансийске 27-28 июня, сообщает департамент общественных и внешних связей округа. Он собирает журналистов и тех, кто собирается ими становиться: старшеклассников, студентов, молодых специалистов.

Два дня они будут слушать лекции экспертов в области фото, радио, телевидения, интернета и печатной журналистики, также пройдут курсы ораторского мастерства и поговорят о таком актуальном направлении, как работа с соцсетями.

Те, кто заинтересовался, могут получить больше информации здесь. Для участия в форуме следует до 31 мая прислать статьи, видеоролики на темы социальной направленности, спортивной, экологической и других тематик. Справки дают в департаменте общественных и внешних связей по телефону 8(3467)35-63-13 или на странице «ВКонтакте».


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Сегодня в 13:28, просмотров: 115, комментариев: 0


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