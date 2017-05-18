​Лучшей акушеркой и рентген-лаборантом Югры стали жительницы Ханты-Мансийска

Жители Ханты-Мансийска акушерка Ирина Бухтоярова и рентген-лаборант Валентина Стоян признаны победителями второго, окружного этапа всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Как передает окружной Депздрав, конкурс объявляет третий заключительный этап: так, работы девяти номинантов из ХМАО направят в Министерство здравоохранения для окончательного подведения итогов.

«На третий этап Всероссийского конкурса в Министерство здравоохранения Российской Федерации поступают конкурсные работы победителей второго этапа из субъектов Российской Федерации, — объяснили в ведомстве. — На заседании центральной конкурсной комиссии будут обсуждены протоколы рабочих групп и заключения по каждому номинанту, прошедшему два предыдущих этапа конкурса. Будут подведены итоги заключительного этапа Всероссийского конкурса и открытым голосованием определены победители».