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​Талантливая молодежь Югры получит от губернатора премии

В Югре пройдет конкурс среди талантливой молодежи: его объявили Региональный молодежный центр и окружной департамент образования и молодежной политики: участники будут бороться за премии губернатора. Лучших будет 30 человек: ежегодно они получают премии за вклад в развитие региона. Участие ограничено, пожалуй, лишь возрастом: до 30 лет. Это могут быть и школьники, и студенты, и молодые специалисты разных профилей — здесь оценивается и научно-техническое творчество, и сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера, и формирование ЗОЖ, и развитие самоуправления на разных уровнях, и творчество, и многое другое.

В этом году премия отпразднует свой первый юбилей: 10 лет. Таким образом, с 2007 года признание на окружном уровне получили 300 человек, которые, кстати, продолжают активную деятельность. Например, лауреат 2007 года Максим Смехов работает председателем региональной общественной организации «Российский союз молодежи», лауреат 2009 года Александр Бабушкин стал депутатом думы Нягани, лауреат 2012 года Алина Таипова в 2014 году в качестве директора волонтерского центра Югорского госуниверситета участвовала в подборе и подготовке около 300 волонтеров Югры для проведения олимпиады в Сочи. Высокий статус премии подтверждают и ее гости: например, в 2015 году вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой награждал участников министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

Прием заявок от всех активных граждан идет до 16 июня: информацию о порядке представления заявок можно уточнить у начальника Регионального молодежного центра Натальи Бочкаревой по телефону +7 (3467) 31-80-22.


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Сегодня в 10:44, просмотров: 113, комментариев: 0


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