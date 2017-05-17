​В Ханты-Мансийске могут продлить отопительный сезон из-за низких температур

Департамент городского хозяйства Ханты-Мансийска готов продлить отопительный сезон, если в городе не потеплеет. По словам директора ведомства Руслана Речапова, отопительный сезон 2016-2017 в окружной столице завершится тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней будет не менее 8 градусов, до этого батареи в домах и учреждениях будут оставаться теплыми.

«Последние пять лет отопительный сезон завершали вовремя не позднее 1 июня. Все будет зависеть от погоды и в этом году. Если же температура воздуха за окном по-прежнему будет оставаться низкой, мерзнуть жителям Ханты-Мансийска не придется, отопительный сезон будет продлен», - приводит его слова пресс-служба администрации муниципалитета.

Также он отметил, что отопительный период 2016 - 2017 годов на территории города прошел в штатном режиме, аварийных и чрезвычайных ситуаций в работе учреждений и на объектах жизнеобеспечения не происходило, сбоев в работе жилищно-коммунальных служб не было допущено и это несмотря на аномальные морозы, которые доходили до – 55°С.

Сразу после завершения этого отопительного сезона начнётся подготовка к следующему, в рамках которой проведут плановый ремонт инженерных сетей, сооружений и оборудования на объектах ЖКХ, а также промоют и испытают магистральные и квартальные сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. На эти цели в городском бюджете уже запланировано порядка 230 миллионов рублей.