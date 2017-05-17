​«Ночь музеев 2017» пройдет в культурных учреждениях по всей Югре

Май — время для походов в музей по ночам. В Ханты-Мансийском автономном округе в культурных учреждениях пройдет очередная акция «Ночь в музеях», которая в этом году посвящена 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции и году здоровья, который, напомним, объявила губернатор Наталья Комарова.

Музеи округа предложат посмотреть на революцию как на историко-культурную страницу жизни страны. Так, например, Государственный художественный музей Ханты-Мансийска пригласит всех на экскурсию «Революция в живописи», Музей истории и ремесел Советского района покажет политические плакаты времен революции, а Музей геологии, нефти и газа совместно с Государственной библиотекой Югры представит обзор литературы по теме, а также фильмы и викторину.

Год здоровья — тоже в фокусе, причем каждый музей сохраняет свою специфику. Например, Музей геологии, нефти и газа представит проект «Формула здоровья», в котором расскажет, как известные геологи, нефтяники, первопроходцы преодолевали все трудности на пути освоения Западной Сибири. Радужнинский библиотечно-музейный центр и пыть-яхский Краеведческий экомузей расскажут о лекарственных растениях Югры и их целебных свойствах.

Кроме того, как обычно, майской ночью пройдут традиционные разнообразные выставочные проекты, мастер-классы, квесты, игры, кинопоказы и пр. напомним, что Ночь музей — 20 мая. Не спите.