​Урайские медики получили новые квартиры

Ключи от новых квартир вручили 13 специалистам Урайской городской клинической больницы, сообщает пресс-служба учреждения. В торжественной обстановке их передал глава города Урай Анатолий Иванов, а главврач Михаил Горбачев поздравил новоявленных новоселов.

«Сегодня замечательный праздник для всех нас. Безусловно, это большой подарок, как для специалистов, так и для нашего медицинского учреждения. Хочу выразить особые слова благодарности главе Анатолию Владимировичу и администрации города за выделенные квартиры. Вы подарили медицинским специалистам просторное и светлое жилье, которое в скором времени станет уютным домом для каждого из них», — сказал он.

В новый дом заселились также и другие работники бюджетной сферы — педагоги, тренеры и работники учреждений культуры. Большую часть финансирования на себя взял городской и окружной бюджет в рамках исполнения государственной программы региона «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2016-2020 годах».