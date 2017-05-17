​Молодежь Ханты-Мансийска выбрала будущее вместе с неврологами

В ханты-мансийском городском квесте «Завтра наступает сегодня», прошедшем накануне, участие принимала не только молодежь окружной столицы, но и специалисты психоневрологической больницы, передает окружной Депздрав.

К участию в квесте допустили восьмиклассников, которые прошли шесть тематических станций, посвященных здоровью, где демонстрировали свои знания. Так, сотрудники психоневрологической больницы представили станцию «Психическое здоровье», где участникам пришлось разгадывать психологические детективы за определенное время.

Отметим, что акция «Мы выбираем будущее» имеет антинаркотическую направленность. Первый ее этап продлится в течение мая: сотрудники Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больницы проведут ряд мероприятий — в том числе практическое занятие «Современная молодежь выбирает…» и видео-лекторий «Время для здоровых привычек».

Также ежедневно на базе больницы будут работать телефон экстренной психологической помощи 8 (3467) 393-330 (время работы — с 20:00 до 24:00) и кабинет медико-социально психологической помощи 8 (3467) 393-256, куда смогут обращаться по вопросам оказания помощи несовершеннолетние и их родители.