​Большинство коренных жителей Югры не хотят менять своего уклада

Накануне в Югре прошло заседание научно-координационного совета по вопросам сохранения родного языка и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, на котором власти знакомились с позицией местных аборигенов относительно их традиционного уклада жизни. На нем в режиме видеоконференции присутствовали представители 22 муниципалитетов региона.

«Мы обсудили вопросы подготовки кадров из числа коренных малочисленных народов Севера, а также представили общественности основные итоги опроса граждан, включая выпускников школ, о занятиях традиционными видами хозяйственной деятельности и результаты мониторинга состояния и развития родных языков коренных народов», — рассказал первый заместитель губернатора Алексей Шипилов.

Как сообщает департамент общественных и внешних связей, при этом выяснилось, что большинство коренных народов на территории округа не хотят менять своих устоев: это следовало из результатов опроса среди их представителей. 75 процентов сказали, что хотят перенимать опыт жизни своих предков. Большая часть из них видят себя в традиционном быте и в традиционных занятиях — сборе и переработке дикоросов. Также они готовы продолжать заниматься промысловой охотой. 60 процентов при этом готовы совмещать образы жизни: например, пройти курсы дополнительного образования по тем профессиям, которые им пригодятся.

«Наиболее интересным стал опрос, проведенный среди школьников. В нем приняли участие 912 учеников профильных и предпрофильных классов. 61 процент обучающихся ответили, что готовы осваивать профессии, связанные с традиционными видами хозяйственной деятельности. К ним относятся оленеводство, оленеводство, охота, рыболовство, лесное хозяйство и изготовление национальной одежды», — отметила старший специалист центра сопровождения проектной и инновационной деятельности Института развития образования Майя Макарова.

Сегодня условия для коренных народов в регионе уже созданы, отмечают в правительстве: так, для повышения их конкурентоспособности на рынке региональные органы службы занятости населения ежегодно их переучивают и обеспечивают им трудоустройство. Это происходит в рамках госпрограммы ХМАО «Содействие занятости населения в Югре на 2016-2020 годы», на реализацию которой в прошлом году было потрачено более пяти миллионов рублей.