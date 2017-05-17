​Строительство нескольких дорожных объектов в Югре закончится раньше срока

Глава Югры Наталья Комарова, поинтересовавшись состоянием строительства нескольких дорожных объектов в округе, невольно простимулировала завершение их возведения раньше намеченных сроков. Как передает департамент общественных и внешних связей округа, накануне губернатор проинспектировала строительство в Югорске, Мегионе и Нижневартовске — находясь при этом в столице региона: встреча проводилась в режиме видеоконференции.

Так, среди прочего обсудили строительство двухуровневой транспортной развязки в Югорске общей протяженностью свыше 3,5 километров. «В обосновании строительства этого объекта указано, что развязка сработает на скорость, удобство и безопасность автомобильных перевозок, свяжет южную и северную части города, создаст выход на автотрассу, усилит безопасность дорожного движения через железнодорожные переезды», — отметила губернатор. Она в курсе, что объект готов только на 35 процентов. По графику, у строителей есть еще полтора года на работы — они должны закончить к концу 2018 года, но подрядчик пообещал на встрече, что введут в эксплуатацию раньше. «По вашему поручению мы готовим предложения правительству округа по ускорению сдачи объектов, строящихся в рамках Адресной инвестиционной программы, в Югорске, Лангепасе, Ханты-Мансийском и Березовском районах, — отметил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Валерий Фомагин. — Готовы подтвердить, что при наличии софинансирования со стороны муниципалитетов, в том числе этот объект можно сдать в текущем году».

Переместившись в Мегион, губернатор поинтересовалась тем, как идет строительство продолжения проспекта Победы — участка дороги протяженностью свыше 1,2 километра. В эту протяженность включен мост через реку Сайму, который, впрочем, еще не построен: степень готовности объекта оценивается в пять процентов. А другие участки готовы в диапазоне от 20 процентов до 80 процентов, и у строителей есть те же полтора года до конца 2018-го, чтобы завершить начатое. Как только это произойдет, можно будет начать отстраивать 19 и 20 микрорайоны города, и «очень важно, чтобы все строительные проекты были синхронизированы», — заключила Комарова.

В Нижневартовске глава региона виртуально посетила сразу два объекта: улицу Мира на участке от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода города и улицу Ленина на участке от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода. Первый объект дожжен быть введен в декабре этого года, второй — в октябре 2019-го. «Оба этих объекта должны стать инфраструктурным трамплином для развития Восточного планировочного района, нового жилищного и социального строительства — всего того, что требуется для хорошего уровня качества жизни горожан, — поторопила губернатор строителей. — Поэтому строительство этих объектов должно быть на постоянном контроле у руководителей муниципалитета и общественности».