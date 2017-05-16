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​Окружной конкурс «Югра таежная» стартовал в ХМАО

В ХМАО начался конкурс «Югра таежная», сообщает пресс-служба департамента недропользования и природных ресурсов. Он посвящен Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий, проводится в рамках Международной акции «Спасти и сохранить», отметили в ведомстве.

В конкурсе — пять номинаций: «Эффективная управленческая идея», «Лучшая публикация о лесном хозяйстве», «Общественная миссия лесовода» и «Достижения в области лесного просвещения». Предполагается, что участниками могут стать работники лесного хозяйства региона и специалисты особо охраняемых природных территорий. Также на конкурс ждут и представителей СМИ, которые активно освещают лесохозяйственную и лесопросветительскую деятельность департамента недропользования и природных ресурсов Югры.

Работы можно присылать с 15 по 31 мая: объявление победителей пройдет 9 июня в рамках закрытия Международной экологической акции «Спасти и сохранить».


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Сегодня в 17:08, просмотров: 158, комментариев: 0


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