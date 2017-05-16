​Аллея дружбы особо охраняемых природных территорий появится в Советском районе Югры

На территории Советского района Югры появится Аллея дружбы особо охраняемых природных территорий, сообщает пресс-служба департамента недропользования и природных ресурсов. Закладка аллеи приурочена к Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий.

Сама закладка аллеи пройдет 19 мая. В 14 часов на площади центральной усадьбы природного парка «Кондинские озера» начнется праздник. «Планируется, что на площади в 240 кв.м будет высажено 30 кустов пузыреплодника калинолистного. По итогам акции будет установлен информационный щит «Аллея дружбы», — отметили в департаменте.

Старт новому начинанию дадут семьи сотрудников природного парка «Кондинские озера», заповедника «Малая Сосьва» и Верхне-Кондинского заказника. Также ожидается участие чиновников: перед населением выступят глава администрации Советского района Игорь Набатов, глава городского поселения Советский Василий Жуков и заместитель начальника управления – начальник отдела особо охраняемых природных территорий департамента недропользования и природных ресурсов Югры Галина Матросова.

Первые посадки деревьев закончатся лесным чаем — на привале и.о. заместителя директора по науке заповедника «Малая Сосьва» Александра Васина и замдиректора природного парка «Кондинские озера» Татьяна Беспалова расскажут об этапах формирования системы особо охраняемых природных территорий в Югре на территории Советского района.