​Проект «Ханты-Мансийск — новогодняя столица России 2017-201» представлен на совете при минкультуры РФ

Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев представил презентацию общероссийского событийного мероприятия «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица России 2017-2018» на заседании совета по туризму при минкультуры России. Заседание Совета состоялось в Рязани и было посвящено рассмотрению вопросов развития внутреннего туризма, реализации проектов по созданию туристско-рекреационных кластеров в регионах, подготовки к проведению в России Чемпионата мира по футболу – 2018. В работе Совета приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, представители большинства регионов страны.

«Югра обладает всеми необходимыми туристскими ресурсами, опытом и уникальными предложениями для проведения столь значимого событийного проекта. В Ханты-Мансийске есть более 40 мест размещения – гостиниц, мини-отелей и хостелов, которые единовременно могут принять около 4 тысяч гостей, 50 учреждений общественного питания, 12 учреждений культуры, более 100 учреждений спорта», – рассказал в своем выступлении Алексей Забозлаев. Также он сообщил содержательно проект включает в себя мероприятия и новогодние тематические площадки, к примеру, единственную в России «Резиденцию Ёлки», «ЧУМовую улицу», гастрономический фестиваль «Попробуй Югру на вкус», Фестиваль экстремальных и технических видов спорта «Экстремальная зима», зимний фестиваль бань и ряд других.

В окружном департаменте общественных и внешних связей отметили, что проект «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица» стал узнаваемым туристским брендом региона, вошел в десятку брендовых мероприятий событийного туризма России и за несколько лет был высоко оценен на конкурсах различного уровня.