​В Ханты-Мансийском районе ВАЗ вылетел в кювет, пострадали два человека

За минувшие сутки, 15 мая, в Югре зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором два человека получили травмы. Произошло оно в 03.30 на 136 километре автодороги «Югра».

«Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21103», не справился с управлением и допустил съезд в правый придорожный кювет с последующим опрокидыванием технического средства. В результате ДТП пассажиры 1979 и 1978 годов рождения с травмами различной степени тяжести были доставлены в приемный покой ОКБ Ханты-Мансийска», - сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры