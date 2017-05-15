​Спортсмены Югры поделили призовые места в Президентских спортивных играх

В Югре определились победители III этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», сообщает «Юграмегаспорт». Напомним, что состязания, завершившиеся накануне, проходили сразу в трех городах округа — в Нефтеюганске, Сургуте и Югорске, и были разделены по возрасту участников. Так, в Нефтеюганске соревновались школьники 2000-2001 годов рождения: лучшей стала команда Сургута. В Югорске среди участников 2002-2003 годов рождения победителями стали ребята из Советского района, а в Сургуте — самом «юном» городе (сюда приехали спортсмены 2004-2005 годов рождения) — первое место завоевали юганцы.

Состязания шли в нескольких видах спорта: участники выявляли лучших в плавании, настольном теннисе, уличном баскетболе и других дисциплинах. Всего на Президентские игры заявились более трехсот человек. Лучшие из них теперь отправятся на всероссийский этап игр в детский центр «Орленок». По словам представителей «Юграмегаспорта», в этом году это ребята 2004-2005 годов рождения. «Я уже бывал в «Орленке» в 2015 году со своими воспитанниками. Дух лагеря, впечатления, это незабываемо. Дети знакомятся, дружат, туда приезжают спортсмены со всей страны, 86 регионов, от Камчатки до Калининграда. Это круто!» — рассказал представитель команды Нижневартовска Вячеслав Смагин.

Результаты общекомандного зачета в Нефтеюганске (2000-2001 гг.р):

1 общекомандное место: Сургут

2 общекомандное место: Нижневартовск

3 общекомандное место: Нефтеюганск

Результаты общекомандного зачета в Югорске (2002-2003 гг.р.):

1 место: Советский район

2 место: Нефтеюганск

3 место: Югорск

Результаты общекомандного зачета в Сургуте (2004-2005 гг.р.):

1 место: Нефтеюганск

2 место: Нижневартовск

3 место: Сургут