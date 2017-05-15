​«Дачная амнистия» для югорчан будет действовать еще год

Югорчане могут воспользоваться «дачной амнистией» в течение еще одного года: ее срок истекает в мае 2018 года, напоминает департамент общественных и внешних связей округа, отмечая, что на сегодня упрощенный порядок легализации жилых домов и хозяйственных построек уже отменен.

Эти изменения действуют уже три месяца. Специалисты объясняют: если ранее при подаче заявления на регистрацию права садового или дачного домика, гаража, бани и иных строений, на которые не требуется разрешение на строительство, заявителю достаточно было предъявить самостоятельно заполненную декларацию об объекте и правоустанавливающий документ на земельный участок, то теперь вместо нее требуется представить технический план здания. Его можно получить у кадастрового инженера, который выполнит замеры и установит точные координаты объекта с его привязкой к земельному участку.

Уровень квалификации специалиста можно проверить на портале Росреестра в разделе «Реестр кадастровых инженеров».

По новому закону, учет и регистрация права на данные строения с 1 января этого года проводятся одновременно, то есть дважды посещать офисы приема-выдачи документов не надо: теперь достаточно подать документы с одним заявлением или воспользоваться разделом на портале Росреестра. После 1 марта 2018 года потребуется еще и разрешение на строительство. То есть при подготовке документов на регистрацию права необходимо будет пройти определенную процедуру: подготовить техническую документацию на дом, получить разрешение на строительство в местной администрации, а также согласование в разных инстанциях.