​Юные югорчане расскажут легенды на литературном конкурсе

Окружной конкурс имени мансийской сказительницы A. M. Коньковой пройдет в Югре с 15 мая по 30 июня, сообщает департамент общественных и внешних связей. В нем могут принять участие жители округа от шести до 18 лет: от них ждут по одной работе в номинациях: «Стихотворение», «Рассказ (эссе, новелла)», «Сказка (легенда)», «Миф».

Итоги подведут к 30 июля: победителям обещают дипломы и ценные призы.

Работы принимаются с 15 мая по 30 июня по электронному адресу ugra@okrlib.ru или почтой: 628012, г. Ханты-Мансийск, Тюменская обл., ул. Мира, д. 2, Государственная библиотека Югры.