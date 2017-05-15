​ГСК «Югория» вернула почти пять миллиардов рублей правительству Югры

В процессе реструктуризации, который практически завершила государственная страховая компания «Югория», акционеру — правительству региона — были возвращены активы на общую сумму 4 749 миллионов рублей. Как передает пресс-служба организации, в составе активов — акции ОА «Ипотечное агентство Югры» (4 295 миллионов рублей) и акции ОАО «Курорты Югры» (454 миллиона рублей).

Напомним, в 2013 году акционер принял решение о дополнительной эмиссии акций ГСК «Югория» на сумму 4 628 миллионов рублей. Это было оговорено требваниями требований Федеральной службы по финансовым рынкам. Эмиссия была оплачена акциями ОАО «Ипотечное агентство Югры» на 4 295 миллионов рублей и ОАО «Курорты Югры» на 333 миллиона. В 2016 году ГСК разместила дополнительный выпуск акций на сумму 4 295 миллионов рублей в пользу единственного акционера: этого требовал Центробанк.

В этом году возврат акций проводится в рамках плана по улучшению структуры баланса, разработанного при участии Центрального банка Российской Федерации.

«Данный шаг позволил улучшить структуру активов компании, — прокомментировала Татьяна Мирошник, председатель совета директоров ГСК «Югория», заместитель директора департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры. — Инвестиционный портфель «Югории» в результате исполнения плана реструктуризации стал более ликвидным и доходным».

Отметим, что активы компании на 1 января этого года составляла 15 327 миллионов рублей, собственные средства — 6 254 миллиона рублей, уставный капитал — 8 155 миллионов рублей. Чистая прибыль по РСБУ за 2016 год составила 183 миллиона рублей, совокупный финансовый результат составил 253 миллиона рублей.