​МЧС: Паводок Югре пока не грозит

Уровень паводка в ХМАО пока находится в пределах среднегодовых показателей: об этом заявили в управлении МЧС России по Югре. Напомним, что сейчас наблюдается подъем уровня в реках в районе Ишима. Между тем в округе резких повышений уровня воды не наблюдается: он то снижается, то повышается, уровень колебаний составляет до 30 сантиметров.

В окружном главке МЧС отмечают, что показатели достигнуты благодаря мерам, которые были приняты в целях профилактики. Специалисты объяснили, что первая волна паводка прошла в период ледохода, и для предотвращения заторов, сотрудники «Центроспас-Югория» взорвали лед на участках, подверженных риску. Второй же этап начнется после того, как ледоход пройдет (сейчас он идет по Оби, Северной Сосьве, Назыму и Казыму, преодолевая каждый день по 40 километров). Тогда с пойм рек начнут сходить талые воды и придет вода из соседних регионов.

В округе уже оборудованы 45 пунктов временного размещения, они вмещают в себя более семи тысяч человек, также сформирована особая группа по реагированию на чрезвычайные ситуации, в которую вошли десять тысяч человек и полторы тысячи единиц техники. В Ханты-Мансийске и Сургуте в режиме готовности находятся две аэромобильные группировки. Все гидротехнические сооружения были проверены, уже укреплены земляные дамбы, проведено оповещение населения.