​Югорчане поедут в экспедицию по заповедникам страны

Уникальная экспедиция по заповедникам России включит в себя югорчан, передает окружной департамент общественных и внешних связей округа. Организаторами выступили сотрудники Юганского заповедника: они объявили, что отправятся в автоэкспедицию «Заповедный пояс. От Урала до Байкала».

Весь месяц местные экологи, волонтеры и журналисты будут колесить по заповедникам страны ради исследований по актуализации Красной книги. Журналисты планируют открывать заповедники для населения.

Всего в проекте принимают участие 26 человек, 22 из которых намерены пробыть на маршруте постоянно.

Организаторы отметили, что экспедицией уже интересуются Минприроды и такие издания, как National Geographic и GEO.

«Мы придумали эту экспедицию для того, чтобы провести работу с общественностью, — поведал о целях мероприятия сотрудник Юганского заповедника Евгений Сыркин. — Это одна из форм экологического просвещения, позволяющая охватить как можно больше людей. Экспедиция начнется в Оренбурге и завершится в поселке Усть-Баргузин. Именно там находится Баргузинский заповедник, с которого и началось летоисчисление заповедной системы в России».

Сам Юганский заповедник также нуждается в помощи — как информационной, так и финансовой. В учреждении отмечают, что средства на экспедицию, заявленную как федеральную, в региональном бюджете не предусмотрены, а деньги из федерального бюджета — достаточно скромные. В заповеднике рассчитывают на внимание неравнодушных граждан и организаций: они могут связаться с государственным инспектором по охране территории Юганского заповедника Евгением Сыркиным по телефону +7 982 189-90-38.