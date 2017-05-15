​Рыболовы-любители соберутся в Советском районе на фестиваль

IV открытый фестиваль рыболовов-любителей «Серебристый карась» пройдет в Советском районе на базе отдыха «Арантур» 8-9 июля. Как передает окружной департамент общественных и внешних связей, организаторы включили в программу спортивные, развлекательные, творческие конкурсы, работа детской анимационной команды, музыкальные и шоу-программы, экологические акции и игры, приготовление царской ухи и многое другое.

Победителям дадут ценные призы и подарки от организаторов и спонсоров фестиваля.

Отметим, что организационный сбор для участия в фестивале для взрослых составляет 500 рублей, для детей от 3-х до 16 лет – 250 рублей.

Заявки принимают до 1 июля: их следует заполнить в электронном виде на официальном сайте администрации Советского района www.admsov.ru или в МАУ «Окуневские зори».

Телефон для справок: (34675) 3-44-32.