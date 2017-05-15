​Конкурс «Югра молодежная» продолжает прием заявок

Две недели осталось до окончания приема заявок на конкурс «Югра молодежная»: в нем участвуют молодые журналисты и волонтеры, передает департамент общественных и внешних связей. Для участия необходимо принять участие в конкурсе и разместить свою работу на сайте югражданин.рф/grants/youthugra2017/

Сам форум «Югра молодежная» пройдет 25-27 июня, участниками могут стать старшеклассники и студенты высших и средних учебных заведений Югры. В прошлом году в форуме участвовало около 200 человек — за два дня образовательной программы они работали с федеральными экспертами в области журналистики и волонтерства, общались с губернатором Югры Натальей Комаровой, а также стали организаторами и участниками акций и звездами телешоу на телеканале «Югра», получили ценные призы: 18 победителей увезли домой айфоны и ноутбуки.

Организаторы обещают, что и в этом году программа будет насыщеной и интересной: в плане — семинары и мастер-классы от ведущих федеральных экспертов, встречи с интересными людьми. На конкурс можно заявиться, прислав организаторам видео либо статью социальной направленности. Материалы могут быть посвящены борьбе с табакокурением, наркоманией, алкоголем или другим социальным проблемам общества.