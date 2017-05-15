​Долг населения Югры за ЖКУ составляет 3,95 миллиарда рублей

Долг жителей Югры за ЖКУ по данным на начало апреля составлял 3,95 миллиарда рублей. Больше чем полмиллиарда накоплены в Сургуте, Нижневартовске и Сургутском районе. Данные были озвучены на заседании Комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Югры, которое провел исполняющий обязанности губернатора округа Алексей Шипилов.

На заседании было отмечено, что долг постепенно снижается, однако низкими темпами. Участники мероприятия обсудили меры по сокращению долга. «По мнению участников совещания, действенную помощь в этом вопросе могут оказать общественные советы по вопросам ЖКХ в муниципальных образованиях. От их активности, качества взаимодействия с общественностью в целом, во многом зависят развитие института ответственных собственников, платежная дисциплина граждан. Там, где они чувствуют, что их мнение важно и ценно, где с ними ведется постоянная разъяснительная работа и диалог, собираемость платежей выше», - рассказали о результатах обсуждения в департаменте общественных и внешних связей.

Интересно, что лучшей работой в этом направлении признана деятельность общественных советов Сургута и Нижневартовска. Она рекомендована для тиражирования в других муниципальных образованиях округа.