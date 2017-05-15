​Население Югры в 2016 году выросло до 1 миллиона 646 тысяч человек

В 2016 году рождаемость в Югре превысила показатель смертности в 2,5 раза, а по итогам прошлого года число жителей региона увеличилось на 19,3 тысяч человек до 1 миллиона 646 тысяч человек. Такие данные были озвучены на очередном заседании окружного правительства, которое состоялось под председательством исполняющего обязанности губернатора Югры Алексея Шипилова.

Особое внимание на заседании было уделено социально-экономическому развитию Югры в 2016 году, а также исполнению бюджета, рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей. Так, Алексей Шипилов нацелил коллег на то, что каждый шаг бюджетной политики Югры должен быть ориентирован на создание новой экономики для того, чтобы регион все меньше и меньше зависел от любых нефтяных потрясений. Он также добавил, что результаты работы команды Югры оцениваются как положительные, что подтверждают показатели социально-экономического развития и оценка жителей автономного округа. Например, по результатам опросов, которые проводит ФСО РФ, Ханты-Мансийский автономный округ занял третью позицию среди регионов России по оценке жителями работы органов власти. «Это хорошие показатели, но необходимо работать дальше», - нацелил коллег исполняющий обязанности губернатора.