​«Прямая линия» с губернатором Натальей Комаровой состоится 23 мая

В следующий вторник, 23 мая, состоится «прямая линия» с губернатором Югры Натальей Комаровой. Глава региона будет отвечать на вопросы жителей округа с 19.00 до 21.00 в эфире окружной телерадиокомпании «Югра», сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Задать вопрос главе региона в прямом эфире можно будет позвонив в студию по телефону 8 800 100 1400, отправив вопрос в режиме онлайн на портале «Открытый регион – Югра» или в официальных группах «Открытого региона» во «ВКонтакте» и на «Фейсбуке».

Также вопросы принимаются предварительно по телефону горячей линии Консультационно-правового центра 8-800-10-10-086 с сообщением «Вопрос губернатору», в официальных группах «Открытого региона» в социальных сетях.

«Каждый житель округа, обратившийся с вопросом к губернатору и указавший свои контактные данные, получит официальный ответ», - подчеркнули в департаменте.