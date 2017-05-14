​Десятиклассники Октябрьского района пройдут учебные военные сборы

На учебные сборы по основам военной службы соберут десятиклассников Октябрьского района, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры. Это происходит в целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических навыков школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности».

Соответствующее распоряжение подписала глава района Анна Куташова. Учебные сборы пройдут с 26 по 30 мая в детском эколого-этническом центре «Нюрмат», во время сборов участники изучат размещение и быт военнослужащих, организация караульной и внутренней служб, элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской подготовок, а также вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск.