​Цех по производству и переработке продукции животноводства открылся в Когалыме

В Когалыме 5 мая открылся цех по производству и переработке продукции животноводства, сообщает департамент общественных и внешних связей окргуа. В связи с этим событием глава города Когалыма Николай Пальчиков, а также руководители структурных подразделений администрации города, депутаты городской думы посетили крестьянско-фермерское хозяйство «Экопродукт» — к ИП Алексею Крысину.

Там они познакомились с работой хозяйства, им рассказали об истории фермы и, конечно, провели декустацию продукции. «Видно, что продукция качественная, приготовленная с любовью, — прокомментировал этот этап Николай Пальчиков. — Думаю, жителям города будет приятно видеть на столе эту продукцию. То, что еда натуральная и на самом деле вкусная, это важно. На сегодняшний день и округ и администрация города уделяют большое внимание развитию фермерских хозяйств, согласно Стратегии, которая у нас принята, это направление — одно из приоритетных».

Предприниматель рассказал, что создание хозяйства уместилось в два года, за это время поголовье увеличилось с 22 до 207, а в ближайшем будущем планируется довести этот показатель до 900. «Во многом все это стало возможным благодаря тому, что в 2016 году наше хозяйство выиграло грант, на него мы приобрели оборудование, дополнительное племенное стадо, — отметил Алексей Крысин. — Спасибо за комплексную поддержку Администрации города, компании ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», за то, что откликнулась, оказала помощь в газификации. Эта помощь дала возможность нашему фермерскому хозяйству развиваться и двигаться дальше».