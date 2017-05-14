​Югорск послушает Чайковского

Музыка Чайковсковского прозвучит в Югорске 2 июня: здесь в центре культуры «Югра-презент» пройдет «Чайковский-марафон», передает департамнт общественных и внегшних связей региона.

Проект представляет Сергей Свиридов и Духовой оркестр Югры, это концептуальное мероприятие, состоящее из трех фортепианных концерта Чайковского в одной концертной программе. Кстати, молодые сузыканты Ханты-Мансийска, которые представят эти концерты, впервые будут исполнять программу такого уровня сложности, отмечают в департаменте.