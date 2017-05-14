​Freestyle-battle пройдет в Югорске

25 мая в городском парке Югорска в 16:00 откроется V городской фестиваль-конкурс танцевальных молодежных коллективов и исполнителей «Freestyle-battle», передает ОТРК «Югра». В нем примут участие коллективы уличных танцевальных направлений и индивидуальные исполнители дети, подростки и молодежь Югорска и Советского района в возрасте от 5 до 25 лет.

Конкурс будут проводить в трех номинациях — Top Dance, Breaking и Street Show.

Заявки принимаются до 20 мая на адрес yugra-prezent@mail.ru (с пометкой «Freestyle-battle») или в официальной в группе в контакте https://vk.com/streetlifeugo. Аболее подробную информацию можно узнать на сайте: http://www.ugorsk.ru/news/detail.php?ID=157998