​В Березово пройдут «Меншиковские чтения — 2017»

Березово готовится к проведению Российской научной конференции «Меншиковские чтения — 2017», сообщает департамент общественных и внешних связей округа. Конференция будет приурочена к 424-летию со дня основания города.

Участие в одном из ведущих научных форумов Югры, известном далеко за ее пределами, может принять каждый — чтения рассчитаны на широкий круг специалистов, о чем свидетельствует тематика докладов и сообщений на этот год:

- личность А.Д. Меншикова и его современников;

- археологические исследования;

- палеонтологические исследования;

- исторические исследования;

- социокультурные исследования;

- этнографические исследования.

По итогам конференции будет издан сборник докладов.

Заявки и тезисы на участие ждут до 1 октября по адресу: museum_berezov@mail.ru, по факсу: 8(34674) 2-21-80 или почтой: МКУ «Березовский районный краеведческий музей», ул. Собянина, д. 39, пгт. Берёзово, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628140.