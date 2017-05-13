​Когалымские школьники написали лучшие письма солдатам

Эссе «Письмо солдату» от когалымских школьников признаны лучшими в России, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры. 10 мая были торжественно награждены учащиеся средней школы №7 Михаил Журавель (8а класс) и Дарья Малимон (10а класс), которые вошли в число финалистов-победителей Всероссийского фестиваля эссе «Письмо солдату».

Фестиваль проходтл в феврале и марте этого года по инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой, в нем участвовало более 200 детей со всей страны. Юные когалымчане оказались одними из 15 финалистов: в апреле они посетили Белгород, где в рамках Всероссийского съезда Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ состоялось чествование и награждение победителей фестиваля. А накануне их поздравили и в родной школе. При этом присутствовали заместитель главы города Когалыма Ольга Мартынова, начальник управления образования Светлана Гришина, помощник военного комиссара ХМАО-Югры по военно-патриотической работе Владимир Леунов, военный комиссар города Когалыма ХМАО-Югры Игорь Пакулев и житель блокадного Ленинграда Евгений Злобин.