​Молодые семьи в Чеускино расскажут о своем «Волшебном ключе здоровья»

Сегодня в Доме культуры «Успех» в Чеускино проходит районный фестиваль молодых семей «Волшебный ключ здоровья», сообщает департамент общественных и внешних связей округа.

В его рамках участники рассказывают, как в их семьях сохраняется здоровый дух в здоровом теле. Так, они представят выставки «Мама, папа, я – здоровая семья!», поделки «Экспонат в музей», семейные блюда «Мастерская здоровой еды». Помимо этого, каждая команда подготовила на конкурс творческий номер «Если хочешь быть здоров…», а в процессе научится делать различные фигуры из воздушных шаров и станцует фирменный танец «Дискотека в стиле ЗОЖ» с ростовыми куклами.

Лучшие семьи примут участие в фестивале уже на окружном уровне.