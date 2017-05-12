​Менеджеры «Инвест-Ойла», осужденные за гибель 11 сотрудников в ХМАО, остались на свободе

Ханты-Мансийский районный суд признал вину менеджеров компании «Инвест-Ойл» по уголовному делу о пожаре, на котором погибли 11 человек. Но при этом, как пояснили в суде, от отбывания наказания осужденные освобождены, так как попали под амнистию, сообщает Znak.com.

Напомним, в конце сентября 2012 года в сети газопотребления полигона по сбору, утилизации нефтесодержащих, буровых и бытовых отходов в районе куста № 117 Приобского месторождения произошли взрыв и большой пожар. В результате ЧП на объекте погибли 11 человек, шестеро получили телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме того, нефтяной компании «Роснефть» был причинен ущерб на сумму более 24 млн руб.

На скамье подсудимых оказались гендиректор компании Алексей Карташов, технический директор Роман Толдиев и начальник участка Юрий Трубалко. Их обвиняли и признали виновными в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 217 УК). По этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Судебный процесс длился более трех с половиной лет. За это время судья Дмитрий Кузнецов дважды возвращал дело в прокуратуру.