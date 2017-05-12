​Дело о ДТП под Ханты-Мансийском, в котором погибли 12 человек, поступило в суд

Уголовное дело по факту автокатастрофы, которая произошла под Ханты-Мансийском 4 декабря 2016 года, поступило в Ханты-Мансийский районный суд, сообщает пресс-служба суда. Вести процесс будет судья Дмитрий Кузнецов, уточняет РБК-Тюмень. После того, как он ознакомится с материалами дела, будет назначена дата первого заседания.

Напомним, в конце марта расследование уголовного дело было завершено. На проверку в прокуратуру было направлено 32 тома материалов. По делу проходит четверо обвиняемых. Директору детской спортивной школы «Сибиряк» Ирине Тарасовой предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, водителю автобуса Марату Зайнуллину и представителю индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александру Сидоруку — в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Водителю грузовика Volvo (с которым столкнулся автобус с детьми) Раилю Саитханову — в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Последний, напомним, не имел прав управлять автомобилем: это стало поводом для заведения еще одного уголовного дела, на сей раз в Башкирии, откуда он родом.

4 декабря 2016 года на трассе «Тюмень - Ханты-Мансийск» произошло ДТП с участием двух грузовиков и автобуса, перевозившего детей, которые возвращались в Нефтеюганск с окружных соревнований. В аварии погибли 12 человек, в том числе, десять детей.