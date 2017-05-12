​Школьники Югры сыграют в «Президентские игры»

III этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» стартовал в Сургуте, Нефтеюганске и Югорске, сообщает Депспорта округа. В рамках соревнований юные спортсмены будут показывать достижения в легкой атлетике, уличном баскетболе, настольном теннисе, плавании и шашках. В Нефтеюганске будут участвовать спортсмены 200-2001 годов рождения, в Сургуте — 2002-2003 годов, в Югорске — самые молодые, 2004-2005 годов рождения. Они пройдут через четыре этапа состязаний — школьный, муниципальный, региональный и всероссийский.

«Президентские спортивные игры» проводятся с 2011 года и имеют своей целью пропаганду пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся, приобщение к идеалам и ценностям олимпийского движения.