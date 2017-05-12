​Молодые югорчане примут участие в финале WorldSkills Russia

Пятеро воспитанников профессиональных колледжей Югры прошли в финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 2017 года, сообщает окружной департамент образования. Соревнования пройдут с 15 по 19 мая в Краснодаре.

Предыдущие отборочные состязания проходили в марте в Москве, в Комсомольске-на-Амуре, Ульяновской области, Республике Саха (Якутия), в Татарстане и Чувашии: здесь победители регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» выясняли, кто же достоин стать финалистом.

В итоге среди них оказались жители Югры:

- студентка Сургутского политехнического колледжа (компетенция: 34 Cooking/Поварское дело/Повар-кулинар) Татьяна Мацелюх,

- студентка Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа (компетенция: R4 Preschool Education/Дошкольное воспитание/Воспитатель детей дошкольного возраста) Лидия Дремова,

- студент Югорского политехнического колледжа (компетенция: 45 Prototype Modelling/Прототипирование/ Специалист по прототипированию) Валерий Зубко,

- студент Сургутского политехнического колледжа (компетенция: 10 Welding/Сварочные технологии/Сварщик) Валентин Ольховский,

- студент Югорского политехнического колледжа (компетенция: 39 IT Network Systems Administration/Сетевое и системное администрирование/Системный администратор) Илья Лазарцев.