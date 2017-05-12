​Ханты-Мансийск придет «Через многообразие к единству»

Фестиваль «Через многообразие к единству» стартует в Ханты-Мансийске 26 мая, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей. На нем молодежь представить проекты по укреплению межнационального единства в регионе. Среди участников — представители общественных объединений, национально-культурных автономий, религиозных организаций со всего округа.

Сегодня завершается сбор заявок на участие, отмечают организаторы. Они напоминают, что фестиваль будет проходить уже в пятый раз. В этом году в его рамках организуют творческую сессию «Мир ярких красок» с танцами, песнями и другими номерами, а также рабочую сессию по презентации проектных идей в рамках круглого стола «Все различны — все равны», на которой будут обсуждать социально значимые проекты в сфере государственной национальной политики.

«Эксперты жюри рассмотрят и дадут оценку тем проектам, которые привезут нам из разных муниципальных образований Югры, окажут ребятам методическую помощь», — прокомментировала начальник отдела организации и проведения мероприятий в сфере государственной молодежной политики регионального молодежного центра Наталья Зонова.