Воспитанники реабилитационных центров округа примут участие в спортивном фестивале «Дети Югры»

В Ханты-Мансийске с 11 по 14 мая состоится спортивный фестиваль «Дети Югры», в котором примут участие почти 50 воспитанников реабилитационных центров Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска, Радужного, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского и Советского районов.

«Лучших будут выявлять в личных и командных спортивных дисциплинах, таких как бочча, дартс, новус и шаффлборд, кроме того команды покажут заранее подготовленные творческие номера: визитная карточка и творческий отчет», - сообщили в пресс-службе Центра адаптивного спорта Югры.

Открытие детского фестиваля состоится 12 мая в 09:30 часов в Центре развития теннисного спорта Югры по ул. Студенческая, 21.