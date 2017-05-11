​В Ханты-Мансийском районе утонул рыбак

Сотрудникам «Центроспас-Югория» на днях пришлось принимать участие в поисках тела утонувшего рыбака. Трагедия произошла в районе лога Сухопост на протоке Ендырская.

Как сообщили в информационно-аналитическом отделе КУ «Центроспас-Югория», мужчина утонул во время проверки проверке рыболовных сетей.

Прибывшие к месту происшествия спасатели, с помощью водолазного оборудования, обследовали водную акваторию 60 на 70 метров. Тело мужчины 1966 года рождения было найдено и передано сотрудникам полиции.