​Форум «Югра — территория возможностей» пройдет в Ханты-Мансийске

26-28 мая в Ханты-Мансийске пройдет региональный молодежный форум «Югра — территория возможностей». Как передает департамент общественных и внешних связей округа, он состоится на базе КВЦ «Югра-Экспо». Напомним, что это итоговое мероприятие проведенных муниципальных форумов и площадка по подготовке к Всероссийской форумной кампании форума молодежи Уральского федерального округа «Утро-2017» и Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи.

«В качестве экспертов на площадки будут привлекаться федеральные и окружные специалисты, лидеры общественного мнения, представители органов исполнительной и законодательной власти, политики, предприниматели и успешные управленцы», — рассказала на заседании регионального оргкомитета директор «Регионального молодежного центра» Анна Шишкина.