​В велопараде, посвященном Дню Победы, приняли участие больше 1500 жителей Югры

В Ханты-Мансийске состоялся велопарад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей. В мероприятии приняли участие более 1500 велосипедистов из Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нягани, Урая, Пойковского и Междуреченского. Для многих собравшихся участие в велопараде стало семейной традицией. Все участники получили на память красные футболки с логотипом Федерации велосипедного спорта Югры, а также георгиевские ленточки.

Начался парад велосипедистов с торжественного построения в парке имени Бориса Лосева, а завершился возложением цветов у мемориала «Вечная память воинам Югры». Желающие старше 16 лет отправились в велопробег до деревни Ярки. Для участников успешно преодолевших дистанцию была организована культурно-досуговая программа и горячий ужин.