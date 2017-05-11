​Власти Югры рассказали в Париже об опыте использования попутного нефтяного газа

Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев в Париже рассказал об опыте использования попутного нефтяного газа в регионе, сообщает пресс-центр правительства округа. В столице Франции в эти дни проходят заседания Руководящего комитета Глобального партнерства по уменьшению факельного сжигания газа на тему «Полное прекращение регулярного факельного сжигания ПНГ к 2030 году». Наш регион участвует в Глобальном партнерстве по уменьшению факельного сжигания попутного нефтяного газа с 2005 года.

Партнерство, основанное на тиражировании самого передового мирового опыта, приносит очевидные плоды, говорит Забозлаев. Так, за время участия в партнерстве уровень использования ПНГ в Югре вырос с 82,5 процента (в 2006 году) до 95,5 процента (в 2016 году), причем весь прошлый год округ впервые в своей истории отработал выше 95-процентной планки использования ПНГ, которая соответствует экологическим стандартам, принятым в России. Сейчас этот показатель составляет уже 96,5 процента.

«С учетом того, что Югра является крупнейшим производителем попутного нефтяного газа в нашей стране, эти положительные изменения значительно отразились на структуре нефтегазодобычи в масштабах всей России и потребовали существенных инвестиций, привлечения новых технологий и кредитов», — сказал чиновник, отметив, что за это время нефтяные компании инвестировали более 170 миллиардов рублей в инфраструктуру рационального использования ПНГ. За счет этого в регионе были потушены каждые три из четырех газовых факела. «Из-за этого ночная панорама нашего округа значительно изменилась, но еще большие изменения прошли незаметными для глаз, однако важными с точки зрения формирования планетарного климата. За последние четыре года общий объем выбросов в атмосферу в округе сократился почти в два раза, — сказал Алексей Забозлаев. — Совершенно очевидно, что останавливаться на достигнутых результатах нельзя. Мы готовы в дальнейшем участвовать в Глобальном партнерстве, а также международной инициативе по полному прекращению регулярного факельного сжигания ПНГ к 2030 году».